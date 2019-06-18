"ليبرا".. فيسبوك يكشف عن عملة رقمية عالمية جديدة

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن عملة رقمية جديدة تحمل اسم "ليبرا" وكذلك أعلن عن منظمة غير هادفة للربح تحمل اسم "ليبرا" بشماركة 27 مؤسسة حول العالم.

كما أطلق فيسبوك شركة فرعية مستقلة تدعى"كيلبرا" Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدمين إرسال العملة الرقمية "ليبرا" وإنفاقها بدءًا بمحفظة إلكترونية ستكون متاحة في تطبيقات واتساب وماسنجر، وبعد ذلك ستكون متاحة كتطبيق مستقل على الهواتف الذكية.

ويتألف اتحاد Libra من مجموعة من الشركات الموزعة والمتنوعة جغرافيًا، إلى جانب المنظمات غير الربحية؛ والمتعددة الأطراف؛ والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك باي بال؛ وماستركارد؛ وفودافون؛ وأوبر؛ وسبوتيفاي؛ وفيزا؛ و eBay؛ و Booking؛ و Coinbase.

وبحسب ما نشره مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإنه تتمثل مهمة منظمة "ليبرا" في إنشاء بنية تحتية مالية عالمية بسيطة تمكن مليارات الأشخاص حول العالم من الدفع باستخدام العملة الرقمية الجديدة مدعومة بتقنية blockchain وتهدف الخطة إلى إطلاق العملة الجديدة في عام 2020.

وأضاف زوكربيرج: "يمكن أن يكون الدفع عبر الهاتف المحمول تأثير إيجابي مهم على حياة الناس لأنك لست مضطرًا دائمًا إلى حمل الأموال النقدية أو دفع رسوم إضافية مقابل التحويلات. هذا مهم للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى البنوك التقليدية أو الخدمات المالية. ولكن يوجد في الوقت الحالي حوالي مليار شخص ليس لديهم حساب بنكي ولكن لديهم هاتف محمول".

وعن الهدف من إطلاق "ليبرا"، قال "إننا نطمح التسهيل على الجميع إرسال الأموال واستلامها تمامًا مثلما تستخدم تطبيقاتنا لمشاركة الرسائل والصور على الفو"ر.

وأوضح أن "شركة calibra ستكون مثل مقدمي خدمات الدفع الاخرى، وأن أي معلومات يشاركها المستخدمون مع calibra ستكون منفصلة عن المعلومات التي تشاركها على الفيس بوك".

وأضاف "في البداية ستركز خدمات "كليبرا" على إرسال الأموال، على أن تتيح بعد ذلك خدمات أخرى للقطاع التجاري وقطاع الأعمال مثل دفع الفواتير وغيرها من الخدمات المالية"

ويستهدف فيسبوك زيادة عدد الأعضاء من المؤسسات في اتحاد "ليبرا" إلى 100 عضو بحلول العام المقبل.

وأوضح مؤسس الفيسبوك أن الدفع عبر "ليبرا" سيكون اعتمادا على تقنية البلوكتشين ما يجعلها متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت و لديه رسوم وتكاليف منخفضة. وهو مضمون من خلال التشفير الذي يساعد على الحفاظ على نقودك بأمان.

وعن تأمين البيانات قال إنه "سيتم تخصيص فريق من الخبراء في ادارة المخاطر يركز على منع الناس من استخدام "كليبرا" calibra لأغراض الاحتيال، واذا فقد اي عميل عملاته الرقمية "ليبرا" بطرق احتيالية سيقوم الفيسبوك بتعويضه عنها.