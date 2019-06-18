المالية تبدأ تحصيل "غرامة" الدفع الكاش لمستحقات الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيو الحالي تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.

وأضافت الوزارة أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها، دون أي تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.

وبدأت وزارة المالية تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني في أول مايو الماضي عبر تحصيل أي مستحقات حكومية أزيد من 500 جنيه، بأي وسيلة إلكترونية.

وأطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إنها خصصت بريدا إلكترونيا Ecollection_Complaints@mof.gov.eg لنفس الغرض، وذلك تنفيذا لتوجيهات مسؤولي الوزارة بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة التي تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وفقا للبيان.

وأضافت أن فرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع وتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في نجاح بمنظومة التحصيل الإلكتروني.

وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور هي التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم المنظومة في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.