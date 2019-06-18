أسمنت سيناء: فيكا وافقت على ضخ قرض للشركة بقيمة 200 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أسمنت سيناء في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن شركة فيكا، الشريك الحاكم في ملكية أسمنت سينا، وافقت على ضخ قرض بمبلغ 200 مليون جنيه.

وأوضح البيان، أن شركة أسمنت سيناء استلمت الجزء الأول من القرض بقيمة 50 مليون جنيه في أبريل الماضي.

وبدأت الشركة تنفيذ خطة استراتيجية لرفع كفاءة الإنتاج واللوجيستيات بما يضمن وصول المنتج للعملاء بأعلى جودة وأقل سعر ممكن، وذلك في ظل الزيادة التي شهدتها تكلفة الإنتاج على مدار السنوات الأخيرة.

وأسمنت سيناء تعمل في قطاع المواد منذ تأسيسها في يناير 1997، وتمتلك شركة فيكا للأسمنت حصة الأغلبية بها.