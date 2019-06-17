الإعلان عن مستشار طرح شركة إي فاينانس في البورصة اليوم

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للتكنولوجيا المالية، إن شركة إن آي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي ستعلن اليوم عن مستشار طرح الشركة بالبورصة.

وأضاف سرحان على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، أن نسبة وموعد الطرح سيتحدد من قبل اللجنة الوزارية المسؤولة عن الطروحات الحكومية هي المعنية بذلك، مشيرا إلى أن الشركة جاهزة لعملية الطرح.

وذكر سرحان أن سوق التكنولوجيا المالية ينمو بشكل سريع في مصر وأفريقيا وبشكل أكبر من الزيادات التي تحدث لرأسمال الشركة والبالغ حاليا 500 مليون جنيه.