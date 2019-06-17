النفط يهبط 1% بفعل المخاوف الاقتصادية رغم التوتر بسبب الهجوم على ناقلات

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض التي أججها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 1.1% إلى 61.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت 1.1% الجمعة الماضية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 1.1% إلى 51.93 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.4% في الجلسة السابقة.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات في مذكرة، "يتراجع نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته في 17 عاما وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة اليوم، ويتعين على أسواق النفط استيعاب مخاوف أكبر بشأن الطلب مع تطبيق الهند رسوما انتقامية على عدد من السلع أمريكية أمس".

ومما يضعف الأسعار أيضا التوقعات القاتمة التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية بخصوص نمو الطلب على النفط في 2019، مشيرة إلى تدهور آفاق التجارة العالمية.

ولم تلق الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن "أوبك" تتجه صوب التوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع يتوقع عقده في الأسبوع الأول من يوليو القادم.