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    نائب رئيس البنك الأهلي: 53 مليار دولار تدفقات نقدية على البنك في 3 سنوات

    02:24 م الإثنين 17 يونيو 2019
    نائب رئيس البنك الأهلي: 53 مليار دولار تدفقات نقدية على البنك في 3 سنوات

    يحيى أبو الفتوح

    كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

    قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن التدفقات الدولارية على البنك بلغت 53 مليار دولار خلال 3 سنوات منذ سبتمبر 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي.

    وأشار على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا اليوم الاثنين أن التدفقات الدولارية تشهد نموًا مرتفعًا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

    وأوضح أن البنك يدبر أي اعتمادات مستندية للعملاء للسلع الأساسية وغير الأساسية، مع عدم وجود قوائم انتظار.

    البنك الأهلي المصري مؤتمر سيملس شمال أفريقيا يحيى أبو الفتوح

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