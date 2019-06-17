"هيئة التأمينات" توقع برتوكولا مع "مصر الخير" لمساعدة المتعثرين في سداد الاشتراكات

القاهرة- مصراوي:

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الاثنين، برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، للعمل على فك كرب المتعثرين في سداد التأمينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر.

وقالت وزارة التضامن في بيان اليوم، حصل مصراوي على نسخة منه، إن البروتوكول يهدف إلى وضع أساس للتعاون المشترك بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومؤسسة مصر الخير، بغرض الاشتراك في فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق والتي تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لأحكام القانون.

وقال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن البروتوكول يأتي في إطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر في سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد أموال التأمينات على أن تكون الأولوية للأسر الأكثر احتياجا.

وقال محسن محجوب أمين صندوق "مؤسسة الخير" إن مؤسسة "مصر الخير" ستقوم ببحث حالات المتعثرين اجتماعياً وقانونياً ممن تعثروا في سداد التأمينات لدى الصندوق وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقاً للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.

وأضاف محجوب أن هذا البروتوكول يؤكد مدى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمتعثرين والذين أصبحوا بسبب هذه الديون غارمين ويستحقون المساعدة في فك كربهم، حيث تقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا من صرف المعاشات المستحقة لهم.

واشار محجوب إلى أن من بين الفئات المستهدفة أيضا من خلال البروتوكول الأرامل اللاتي توفي أزواجهن المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية أو المشروعات ولم يستطيعوا صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم من سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات، حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقة عليهم لتمكن الأسرة من صرف المعاشات.

وتنص بنود البروتوكول الذي يمتد 3 سنوات من تاريخ التوقيع على التزام مؤسسة مصر الخير ببحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وإنهاء القضايا المرفوعة على الغارمين على أن يلتزم الصندوق بتوفير بيانات الغارمين المستحقين والذين عليهم مديونيات تحول دون صرف معاشاتهم.