بنك الكويت الوطني يطلق محفظة إلكترونية للدفع عبر الهواتف الذكية

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك الكويت الوطني - مصر، خدمة "محفظة NBK الإلكترونية " الجديدة لعملائه من خلال تطبيق"NBK EG Wallet" المتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي تشغيل IOS أندرويد للهواتف الذكية وذلك فى إطار تنفيذ توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وذكر البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الخدمة الجديدة تقدم لمستخدميها تجربة مصرفية سهلة وأمنة، حيث يمكن للعملاء إضافة أموال إلى محفظتهم الإلكترونية بسهولة من خلال حسابهم في البنك، وكذلك تمكنهم من الإستعلام عن مختلف أنواع الفواتير والقيام بتسديدها بما فى ذلك فواتير الاتصالات والإنترنت و فواتير المرافق من الكهرباء والماء وغيرها، والرسوم المرورية، وكذلك دفع التبرعات والاشتراكات وأقساط التأمين وشراء التذاكر ومجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى.

كما تتيح المحفظة أيضاً إمكانية الإيداع والسحب من ماكينات الصراف الآلي والفروع التي تقدم الخدمة، وكذلك تحويل الأموال بين حاملى محافظ الهاتف المحمول داخل مصر.

وقال ميشيل أسعد رئيس قطاع القنوات البديلة في بنك الكويت الوطني – مصر إن إطلاق هذه الخدمة يأتى فى إطار إستراتيجية البنك وتوجهاته خلال الفترة القادمة نحو التوسع بشكل دائم في خدماته الإلكترونية المقدمة لعملائه .

وأضاف أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توجهات البنك المركزى المصرى نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على الكاش وتدعيماً للجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى، وذلك من خلال السماح للبنوك العاملة فى مصر بتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول مما يقلص المعاملات النقدية إلى الحد الأدنى .

هذا وقد قام البنك خلال الفترة الماضية بإطلاق خدمة "الوطني عبر الإنترنت" Online Banking التى تمكن العملاء من إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية مثل الإطلاع على أرصدة حساباتهم، والاستفسار عن تفاصيل قروضهم، ودفع مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وتحويل الأموال بين حساباتهم محلياً ودولياً، وغير ذلك من المميزات التى يؤدونها بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة للتوجه إلى البنك، بحسب البيان.

كما أطلق البنك كذلك " تطبيق NBK عبر الموبايل، الذي يتيح للعملاء القيام بالعديد من الخدمات المصرفية التي أصبحت في متناول أيديهم في أي وقت ومن أي مكان، مثل تحويل الأموال بين حساباتهم وحسابات أخرى داخل البنك أو البنوك الأخرى المحلية والدولية، والإطلاع على المعاملات التي تمت على حسابهم والإطلاع على تفاصيل القروض والإيداعات والبطاقات الائتمانية، وتسديد المدفوعات على البطاقات الائتمانية، وفتح حسابات إضافية جديدة وربط ودائع أو شهادات فى الحال.