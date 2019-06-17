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    هيئة الاستثمار تقرر بدء العمل بدليل المستخدم لخدمات الجمعيات الإلكترونية

    12:39 م الإثنين 17 يونيو 2019
    هيئة الاستثمار تقرر بدء العمل بدليل المستخدم لخدمات الجمعيات الإلكترونية

    الهيئة العامة للاستثمار

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابًا دوريًا ينص على بدء العمل رسميًا بدليل المستخدم لخدمات الجميعات الإلكترونية بداية من أول يوليو المقبل.

    وقال بيان من الهيئة اليوم الاثنين إنه يعمل بالدليل لخدمة الجمعيات والسجلات الإلكترونية كخدمة إلكترونية تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين.

    وأضافت أنه القرار يأتي تطبيقاً لأحكام قانوني الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

    وقال البيان إن الشركات الحاصلة على الخدمة تلتزم بتحديث نموذج البيانات السنوي إلكترونياً قبل الحصول على الخدمة.

    الهيئة العامة للاستثمار الجمعيات الإلكترونية

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