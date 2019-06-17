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    وكيل محافظ المركزي: البنوك أصدرت 500 ألف بطاقة ميزة منذ سبتمبر

    11:44 ص الإثنين 17 يونيو 2019
    وكيل محافظ المركزي: البنوك أصدرت 500 ألف بطاقة ميزة منذ سبتمبر

    أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي

    كتب منال المصري ومصطفي عيد:

    قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدعم وتكنولوجيا المعلومات، إن البنوك أصدرت 500 ألف بطاقة من ميزة منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن.

    وأشار خلال كلمته في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019 اليوم الاثنين، إنه تم إصدار

    5.5 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، مشيرًا إلى نشر 16 ألف ماكينة بوينت أوف سيل على مستوى الجمهورية.

    وقال إن المركزي منح 7 بنوك رخصة قبول المدفوعات غير النقدية عبر خاصية كيو آر كود، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سينتهي من إصدار قانون الدفع غير النقدي في2019.

    وبحسب حسين فإن المركزي أصدر صندوق فينتك برأس مال مليار جنيه وكذلك صندوق الاختبارات لإجراء اختبارات الأفكار الابتكارية للشباب.

    وأوضح أن المركزي يعتزم إطلاق منصة فينتك مصر خلال الأشهر القادمة من العام الجاري لدعم المنظومة التكنولوجية.

    وقال حسين فإن المركزي سيوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز ثقة الدفع الالكتراوني لنشر منظومة الحماية المجتمعية.

    أيمن حسين البنك المركزي محافظ البنك المركزي مؤتمر سيملس شمال أفريقيا

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