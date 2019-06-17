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رئيس الوزراء: مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمسة الأخيرة

11:06 ص الإثنين 17 يونيو 2019
رئيس الوزراء: مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمسة الأخيرة

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصطفى عيد:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمسة الأخيرة والتي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.

وأضاف مدبولي خلال افتتاح مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، أن الحكومة عندما أقدمت على الإصلاح امتدت نظرتها لكل الأبعاد بما فيها المجال التكنولوجي حيث يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وجود تكنولوجيا لعمل قاعدة بيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وذكر أن القرارات الصادرة من المجلس القومي للمدفوعات منذ إنشائه ساهمت في سرعة اتخاذ مختلف الجهات كل الإجراءات اللازمة للتحول نحو التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى منظومة الدفع الوطنية التي تم إطلاقها مؤخرا واعتماد الحكومة عليها في تنفيذ منظومة تحصيل المستحقات الحكومية.

وأوضح مدبولي أنه يجري التنسيق حاليا بين البنك المركزي والعديد من الوزارات للاعتماد على منظومة الدفع الوطنية لصرف المستحقات إلكترونيا، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية تسهم في توفير نوع جديد من فرص العمل.

وقال إن الحكومة حريصة على تشجيع صناعة التكنولوجيا المالية والتوسع في استخدام تطبيقاتها، في إطار تحقيق هدف تحويل مصر لمركز للتكنولوجيا المالية في أفريقيا والعالم العربي.

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