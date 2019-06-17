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النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

10:57 ص الإثنين 17 يونيو 2019
النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4%، وكان الخام قد صعد 1.1% الجمعة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة، وكانت قد زادت 0.4% في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5% الخميس الماضي، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

ومما يدعم الأسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع "أوبك" في الأسبوع الأول من يوليو القادم، آملا بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وفقا للوكالة.

أسعار النفط وزير الخارجية الأمريكي الشرق الأوسط هجمات ناقلات النفط

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