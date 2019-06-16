البترول تنهي النزاع مع كهرباء إسرائيل وديا وتخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

كتب- أحمد السيد:

توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى اتفاق تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل، لتخفيض قيمة التعويض البالغ 1.7 مليار دولار لصالح كهرباء إسرائيل.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البترول –تلقى مصراوي نسخة منه – الأح، أنه تم الاتفاق وديا لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار.

وقال البيان إنه "تم توقيع الاتفاق اليوم، حيث سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها، على أن يتم سداد مبلغ التسوية وقدره 500 مليون دولار على مدار 8 سنوات ونصف بواقع قدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقي بواقع عدد 16 قسط نصف سنوي بمبلغ وقدره 25 مليون دولار".

وأضاف "سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقاً لإحكام القانون المصري".

وفي حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي من خلال الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لها انهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.