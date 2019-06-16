ارتفعت بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.