"مدينة الإنتاج" تشتري وتستأجر 3 مقرات على الكورنيش لتقديم خدمات إعلامية

كتب- مصطفى عيد:

قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة وافق خلال اجتماعه أمس السبت، على شراء وإيجار 3 مقرات في مناطق العجوزة، وجاردن سيتي لاستغلالها في تقديم الخدمات الإعلامية.

وأضافت الشركة أن هذه الموافقة تأتي في إطار تقرير مجموعة العمل المكلفة بشراء مقر أو أكثر على ضفاف نهر النيل بوسط القاهرة يصلح لإقامة "مركز الخدمات الإعلامية" يتضمن نشاط الاستديوهات الإخبارية، وتقديم الخدمات الإعلامية للقنوات الأجنبية والعربية.

وأشارت إلى ذلك يأتي إعمالا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي يقضي بحظر البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وذكرت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على شراء كامل مسطح الدور الثالث والعاشر والسابع عشر بأحد عقارات شارع النيل بالعجوزة وذلك بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على إيجار كامل مسطح الدور الثامن عشر بنفس العقار، وإيجار شقة بأحد عقارات كورنيش النيل بمنطقة جاردن سيتي.

ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على شراء التجهيزات اللوجستية والأجهزة والمعدات الهندسية للمقرات المذكورة بإجمالي مبلغ 22.8 مليون جنيه.

وبحسب البيان، قال مجلس الإدارة إن شراء وإيجار هذه المقرات سيحقق عوائد إضافية كبيرة للمدينة نتيجة تقديم الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية، علاوة على إضافة أصول جديدة للشركة.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على البدء في مفاوضات شراء حصص شركة المقاولون العرب، وشركة المصرية للاستثمار، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات، والشركة المصرية الدولية للمقاولات في الشركة العربية الفندقية "فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي" بإجمالي 55.3% من رأسمال الشركة العربية الفندقية.