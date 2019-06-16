البترول: بدء استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع تجريبيا قبل نهاية 2019

كتب- مصطفى عيد:

استعرضت وزارة البترول، خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، استعدادات بدء استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع لأول مرة، والتي ستبدأ بإطلاق أول مشروع تجريبي قبل نهاية 2019، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه سيتم استخدام هذه العدادات تجريبيا في وحدات الإسكان الاجتماعى "بشاير الخير 1، 2" بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.

وذكرت أن من المنتظر في ضوء نتائج المشروع التجريبي تعميم التجربة تباعا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.

وشهدت الفترة الماضية اتخاذ عدة خطوات تمهيدية للبدء في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الإنتاج الحربي لتصنيع وتوريد العدادات، وفقا للبيان.