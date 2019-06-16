مستشفى كليوباترا توقع اتفاقية مبدئية للاستحواذ على مركز للخصوبة والتلقيح الصناعي

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة حاكمة بأحد المراكز المتخصصة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي.

وبحسب بيان أرسلته شركة مستشفى كليوباترا للبورصة المصرية اليوم، فإنه يتوقع إتمام اتفاقية الاستحواذ فور استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع إتمام الاستحواذ بنهاية العام الجاري، وهو ما يسمح للشركة التوسع في مجال جديد يتميز بزيادة الطلب عليه، ما يساعد في ارتفاع هامش الأرباح ، وتنويع الخدمات التي تقدمها مستشفى كليوباترا.

ويتخصص المركز الذي تسعى كليوباترا للاستحواذ عليه في معالجة أمراض النساء و التوليد والعقم وأمراض الذكورة والصحة الإنجابية والعلاج بالليزر وخدمات طب الأسرة.

وقال أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، إن عملية الاستحواذ ستمكن الشركة من تعزيز خططها الاستراتيجية عبر تنويع باقاتها الطبية.

وأضاف أن الاستحواذ على المركز سيمكن الشركة من إطلاق خدمات التخصيب والتلقيح الصناعي بجميع مستشفيات المجموعة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر شركة كليوباترا أكبر مجموعة مسشتفيات في القطاع الخاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة لها في السوق المصري، بحسب البيان.