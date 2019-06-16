وفد سعودي يبحث الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة- مصراوي:

بحث وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مع اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية فرص الاستثمار بالعاصمة الجديدة.

ودعا عابدين المستثمرين السعوديين للاستثمار في العاصمة الجديدة، لافتا إلى أن المشروع استثماري بالدرجة الأولى ومربح.

وقال في بيان صحفي من جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأحد، إن جميع أعمال البنية التحتية الأساسية سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري حيث تم إنجاز نحو 70% منها.

وأوضح عابدين أنه يمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد العقد الأولي ولا يحق بيعها إلا وحدات سكنية أو تجارية أو ادارية بحسب الغرض المخصص لها.

وأكد أن أسعار أراضي التجاري والسكني تتوقف علي حسب موقع الأرض وتتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه للمتر كاملة الخدمات ويمكن تقسيط السكني علي 4 سنوات بمقدم 20 % من قيمة الأرض.

واستفسر وفد اللجنة الوطنية العقارية مشكلة نقل الأرباح ورؤوس الأموال التي كانت تتعرض لها الاستثمارات الأجنبية في السنوات الماضية، ورد على ذلك فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، قائلا "قانون الاستثمار الجديد أنهى جميع المشاكل الخاصة بحرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال ومنح حوافز وتيسيرات عديدة للمستثمرين ورجال الأعمال".

وأضاف فوزي أن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي مرت بها مصر حققت نتائج غير مسبوقة على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بتهيئة وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى جهود وزارة الاستثمار في حل مشاكل المستثمرين والتيسيرات الجديدة في منظومة تطوير وميكنة خدمات المستثمرين بجانب إتاحة أنظمة متعددة لمنح الأراضي للمطورين والشركات والتي أصبح لا تستغرق فترة الحصول عليها أكثر من أسبوعين وبنظم مختلفة، منها نظام المشاركة مع الدولة بالأرباح، بحسب البيان.

يذكر أن برنامج استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين لوفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية لمصر يتضمن زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد المشروعات بها والمشاركة في مؤتمر للتعرف على فرص الاستثمار للشركات العقارية والمطورين بالمدن الجديدة في مصر بحضور وزير الإسكان بالإضافة إلى لقاء الوفد بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي.