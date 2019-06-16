بعد هبوطها أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 629 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 539 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 719 جنيها، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5032 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، الذي يعد ثاني أيام العطلة الرسمية في تلك البورصات.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت أمس تراجعا بقيمة 6 جنيهات في الجرام الواحد، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 من 635 جنيها إلى 629 جنيها.