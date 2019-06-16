مصر واليابان توقعان اتفاقية لاستكمال منحة "أبو الريش" بـ 18 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر واليابان، اليوم الأحد، استكمال منحة إنشاء ملحق للعيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان، ليصل مبلغ الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" إلى المستشفى إلى 18 مليون دولار (306 ملايين جنيه)، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد.

وقالت وزارة الاستثمار إن هذا التوقيع يأتي استمرارا لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات لتحافظ على سلامة المباني المجاورة.

وأضافت أن المنحة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الطبية التي تقدم للأطفال المرضى من ذوي الأسر محدودة الدخل وغير القادرين، فبالإضافة إلى إنشاء الملحق سوف يتم تجهيزه بالمعامل والأدوات الطبية اللازمة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تعزيز قدرات الكادر الطبي، موضحة أن المشروع سيخدم حوالي 90 ألف مريض سنويا.

وذكرت وزارة الاستثمار أنها تتفاوض مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تدعم الاستثمار في العنصر البشري في مجالات الصحة والتعليم، ودعم مشروعات الوزارات المعنية في هذا المجال خاصة في الصحة والتعليم، في إطار توجيه القيادة السياسية بضخ استثمارات مستمرة تعمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمصريين في كافة المجالات.

وقالت وزارة التعليم العالي إن زيادة المنحة لمشروع مستشفى أبو الريش للأطفال يعد مهما نظرا لأهمية المستشفى كمتخصصة في علاج الاطفال، موضحة أن هذه المنحة ستساهم في تقليل الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار من الاطفال الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية إلى المستشفى.

وقال السفير ماساكى نوكى، السفير اليابانى لدى القاهرة، إن اليابان ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لمشروع مستشفى أبو الريش للاطفال، لأنه يساهم في إحداث فرق في الرعاية الصحية للأم والطفل.

وأضاف: "زورت مستشفى أبو الريش بعد أسبوعين من استلامي عملى كسفير لليابان وكنت سعيدا جدا"، موضحا أن عام 2019 هو مهم جدا للعلاقات المصرية اليابانية حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وستستضيف اليابان قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو الجاري، ومؤتمر التيكاد في نهاية أغسطس المقبل.

وأعرب السفير الياباني عن أمله في أن تلعب مصر دورا رئيسيا في كلا المؤتمرين، حيث يعد تحقيق التغطية الصحية الشاملة أحد أهم أولويات جدول الأعمال.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، واليابان تدعم هذه الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال تدريب الأطباء وتحسين جودة المستشفيات.

ووصلت محفظة التعاون بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ومصر إلى 2.4 مليار دولار في عدة مشروعات في مجالات الطاقة والآثار والتعليم والصحة والطيران المدني والري، بحسب أكاهيرو ايواساكي، كبير ممثلي الوكالة اليابانية.

وقال أكاهيرو ايواساكي إن مستشفى أبو الريش كانت دليلا على التعاون بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن المبنى الجديد سيساعد على خفض الضغط على المستشفى وتوفير خدمة أفضل للعيادات الخارجية.

ودعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر في ظل وجود 106 شركات يابانية في مصر، حيث شهد العام المالي الماضي زيادة في الاستثمارات اليابانية بنسبة 74% عن عام 2016-2017.