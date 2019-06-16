مصر الجديدة للإسكان تبيع 8 قطع أراضي بقيمة 67 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها باعت 8 قطع أراضي بمنطقة الشيراتون بقيمة قدرها 66.7 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الأحد: "إلحاقًا لكتابنا المؤرخ في 27 مايو الجاري بشأن الاستمرار في عملية البيع المباشر بمقر الشركة لقطع الأراضي بمنقطة الشيراتون حتى المزاد العلني يوم 17 يونيو الجاري فإننا نحيطكم علمًا بأن الشركة قامت خلال هذه الفترة ببيع 8 قطع أراضي بقيمة إجمالية قدرها 66.7 مليون جنيه".

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل حول عملية البيع.

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إجمالي قطع أراضي بمساحة حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.