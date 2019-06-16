المصرية للاتصالات تخطط للتوسع في إنشاء مراكز البيانات خلال عامين

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات we، إن الشركة تدرس تأسيس من 4 إلى 5 مراكز بيانات خلال عامين ضمن خطتها لتعظيم الاستفادة من الكابلات البحرية المارة عبر الأراضي المصرية.

وأضاف المصدر أن الشركة تخطط إنشاء المراكز المرتقبة في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والقرية الذكية بمدينة السادس من 6 أكتوبر والسويس، موضحا أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة سعة وتطوير المراكز القائمة فعليا.

وأكد المصدر لـ مصراوي أن الشركة تخطط لاستضافة منصة إنترنت الأشياء التابعة لنوكيا العالمية قبل نهاية العام الحالي لتقوم هذه المنصة بخدمة السوق المصري والأسواق المجاورة، كما تعمل الشركة أيضا على تلبية اشتراطات مايكروسوفت العالمية لاستضافة خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بمايكروسوفت AZURE.

ويقصد بـ IOT اتصال الآلات بعضها البعض عبر شبكة الإنترنت وإنتاج كمية كبيرة من البيانات الضخمة التي تحتاج إلى المعالجة والتحليل.

وأضاف أن المصرية للاتصالات تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الحوسبة السحابية والداتا سنتر، منوها أن الشركة نجحت فى إتمام التعاقد مع مايكروسوفت بعد 18 شهرًا من المفاوضات المكثفة.