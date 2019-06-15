استئناف انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة بعد التوقف بسبب الزحام

كتبت- منار الرخ:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة استئناف التصويت انتخابات الغرفة بلجان الغرفة بعد توقف زاد عن الساعة بسبب زيادة الزحام والتكدس الشديد باللجنة الأولى.

وكانت الانتخابات بمقر الغرفة قد شهدت مناوشات من أعضاء قائمة الإصلاح والتغيير برئاسة عبد الله غراب بعد رفضها إعتماد التفويضات فى العملية الإنتخابية.

وكانت اللجنة الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية، شهدت زحامًا شديدًا، وتم وقف العملية التصويتية لمدة ساعة، باللجنة الأولى فيما استمر العمل باللجنتين الثانية والثالثة.

كما شكلت القوائم، لجان لحشد الأعضاء للتصويت، وتقديم خدمات لهم أمام لجان التصويت، منها نشر أجهزة لاب توب للكشف عن أماكن التصويت، بالإضافة إلى استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك نحو 537 ألف و829 تاجر على مستوى 22 محافظة لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في هذه المحافظات، وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الادارة، انتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين النصف الآخر حتى يكتمل عدد المجلس.