دخول مفاجئ.. جلوفو تبلغ مندوبيها بعودة العمل في مصر الاثنين المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

قالت مصادر بشركة جلوفو لطلب وتوصيل الطعام إن الشركة تتجه لاستئناف عملها في مصر يوم الاثنين المقبل، بعدما أخطرت عدد من مندوبي التوصيل السابقين بها باقتراب عودة نشاطها بالسوق المصري.

وتلقى عدد من مندوبي التوصيل رسائل نصية منسوبة لشركة جلوفو يوم الثلاثاء الماضي تخطرهم بعقد اجتماع لهم يوم الخميس الماضي وغدا الأحد.

وبحسب مصدر من الشركة فإنه خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، أبلغ عدد من مسؤولي الشركة المندوبين بعودة الشركة للعمل مرة أخرى يوم الاثنين المقبل.

وكانت شركة جلوفو قد قررت وقف نشاطها في مصر بشكل مفاجئ نهاية شهر أبريل الماضي، وأرجع مصدر مسؤول في شركة جلوفو حينها السبب إلى هو التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، بقيمة 150 مليون يورو، والذي تم الإعلان عنه فور إعلان الشركة خروجها من مصر وتشيلي.

ورهنت شركة ديليفري هيرو المالكة لشركتي أطلب وكاريدج المنافسين لشركة جلوفو في مصر حصول الشركة الأم على التمويل بتخارجها من السوقين المصري والتشيلي، وذلك بحكم امتلاك ديليفري هيرو 16% من شركة جلوفو الأسبانية ما يمنحها حق التصويت بقبول أو رفض صفقة التمويل.

وقال مصدر بقطاع التشغيل بالشركة لمصراوي، إنهم تلقوا إخطار من الشركة الأم بإسبانيا عن استئناف نشاطهم في مصر.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر في 28 من مايو الماضي إلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.

وقال حماية المنافسة، إنه يجب على الشركتين الالتزام بالتواصل مع الجهاز، والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار.