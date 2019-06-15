القابضة الكيماوية: مصنع كيما أسوان جاهز للافتتاح في 30 يونيو

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن مشروع مصنع كيما 2 أسوان، جاهز للافتتاح في 30 يونيو الجاري.

ويجري مصطفى، زيارة تفقدية للمصنع يوم الأربعاء المقبل، للاطمئنان على التجهيزات الأخيرة بالمصنع.

وفي فبراير الماضي، تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية الجارية في مصنع كيما 2 بمدينة أسوان، واستمع لشرح من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال عن المشروع، الذي يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي، بدلاً من الكهرباء، كما هو الحال بالمصنع القديم.

ويتم تنفيذ المصنع بتكلفة 235 مليون يورو، بتمويل من تحالف بنوك مصرية هي الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الإفريقي، وتتولى تنفيذه شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بتكنولوجيا أمريكية.

ويستهدف المشروع إنتاج 1200 طن أمونيا يوميًا، و1570 طن يوريا يوميًا، بالإضافة لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم "كيما 1" من 300 طن يوميًا من سماد النترات إلى 660 طن يوميًا، بما يلبي استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وإنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا، إلى جانب توفير 150 ميجاوات لكل ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئي التام.

وتعمل كيما - في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.