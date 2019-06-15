أحمد الوكيل يدلي بصوته في انتخابات الغرف التجارية

كتبت- منار الرخ:

أدلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسكندرية، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الإسكندرية لدورة 2019- 2023- بصوته في انتخابات الغرفة التي انطلقت، اليوم السبت.

وشهدت الساعات الأولى للانتخابات إدلاء عدد كبير من تجار الإسكندرية بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 16 مرشحًا يخوضون انتخابات الغرفة التجارية لمجلس إدارة الغرفة لدورة 2019- 2023.

وتتنافس قائمة عطاء وتواصل، يترأسها أحمد الوكيل، رئيس الغرفة الحالي "وتضم أحمد حسن أحمد حسن وأحمد محمد عبد المعبود صقر وشريف فخرى بقطر وعمر خميس عمر الغنيمي وعمرو أحمد مصيلحي ومحمد السيد زكي المازني ومحمد حسين ماهر حفني ومحمد علي مسعد فتح الله، وتحمل القائمة الثانية اسم "نبض التجار" وتضم في عضويتها 5 مرشحين يتصدرهم سمير محمود محمد صديق بجانب كل من أشرف مصطفى السيد عارف سلام وخالد سليمان محمد فهمي وجابر محمد محمود عثمان ومازن مصطفى السيد المنوفي، بينما يتنافس أيضًا مرشحان مستقلان هما عبدالناصر فرحات ومحمد عبدالمجيد أبوالفتوح.

وعدد التجار الناخبين بالغرفة 47 ألفا و389 تاجرا، ينتخبون 9 مرشحين لمجلس إدارة الغرفة من بين 16 من خلال لجنة رئيسية و9 لجان فرعية بمقر الغرفة التجارية بميدان محطة الرمل.