زيادة فوائد الديون 15.4% في أول 10 شهور من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفاع فوائد الديون خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 15.4% لتصل إلى 351.3 مليار جنيه مقابل 304.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، ارتفعت قيمة الفوائد الخارجية إلى 31.8 مليار جنيه، مقابل 20.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما قفزت الفوائد المحلية لغير الحكوميين إلى 290.6 مليار جنيه مقابل 262.5 مليار جنيه، والفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة، إلى 28.97 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات والأجور وشراء الأصول غير المالية، بينما تراجع المصروفات على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وارتفعت مصروفات بند أجور وتعويضات العاملين بالدولة، خلال الـ 10 شهور، إلى 218.6 مليار جنيه مقابل 190.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك في ضوء إقرار علاوة بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10% لغير الخاضعين بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية مقطوعة بحد أدنى 180 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرت في يوليو الماضي.