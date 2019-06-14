80 % منها ضرائب.. كيف ارتفعت إيرادات مصر في 10 أشهر بنسبة 18.9%؟

كتبت- شيماء حفظي:

أظهر تقرير لوزارة المالية، تحقيق زيادة في إيرادات مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 18.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2017-2018.

وأوضح التقرير الشهري للوزارة، نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، أن إيرادات مصر سجلت نحو 686.78 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى أبريل الماضي، مقابل 577.78 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

الإيرادات الضريبية

بحسب بيانات تقرير المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة (يوليو - أبريل)، لتسجل نحو 550.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ومثلت الإيرادات الضريبة خلال فترة الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 80% من إجمالي الإيرادات.

وزادت الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الفترة لتصل إلى 191.4 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الضرائب على الدخول من التوظف منها خلال أول 10 أشهر من 2018-2019 نحو 47.4 مليار جنيه مقابل 36.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الضرائب على الدخول بخلاف التوظف إلى 20.6 مليار جنيه مقابل13.4 مليار جنيه.

ووصلت قيمة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى نحو 122.9 مليار جنيه مقابل 103.1 مليار جنيه.

وارتفعت متحصلات قناة السويس خلال الـ 10 أشهر لتصل إلى 29.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات خلال الفترة إلى 276.7 مليار جنيه مقابل 233 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الضرائب العامة على المبيعات بنسبة لتحقق 127.5 مليار جنيه منها 38.6 مليار جنيه على السلع المحلية، و 88.8 مليار جنيه على السلع المستوردة.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) لتحقق 32.4 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات إلى 49.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي الجاري، مقابل 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الإيرادات غير الضريبية

وفي نفس السياق، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة (يوليو –أبريل) لتصل إلى 136.5 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات غير ضريبية بلغت نحو 107.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات تقرير وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل 19.9% من إجمالي الإيرادات خلال الـ 10 أشهر بنسبة 27.3%.