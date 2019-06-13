التخطيط: 50 مليار دولار خسائر أفريقيا سنويا بسبب الفساد

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إن خسائر القارة الأفريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً.

وأضافت الوزارة، أن هذه التكلفة تجعل ضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد تحظى بأهمية قصوى لأولويات التنمية في القارة، حيث يرجع الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد إلى التكلفة الاقتصادية والتنموية الباهظة للفساد.

وشارك وفد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في فعاليات "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وزارة التخطيط أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المنتدى يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدول الأفريقية لقضايا مكافحة الفساد، في إطار سعيها لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها، وكإحدى الركائز الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من دول القارة، ومن بينها مصر، تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد، موضحة أن ذلك يعكس محورية جهود مكافحة الفساد في إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة.

وقالت الوزارة إن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وعلى كفاءة وفعالية التنظيمات الإدارية العامة، فضلاً عن تأثيره على بيئة الاستثمار عموماً وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفي، إلى جانب تقييد فرص النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر.