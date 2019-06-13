"أوراسكوم للتنمية" توقع اتفاقية لإعادة جدولة قروض بقيمة 3.8 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية مع عدد من البنوك لإعادة جدولة سداد قروض بقيمة 3.8 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تتضمن سداد 325 مليون جنيه من إجمالي 650 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي القيمة بنهاية يونيو الجاري.

وأوضح بيان الشركة، أنه تم الاتفاق بين أوراسكوم للتنمية مصر والبنوك المقرضة على تخفيض هامش الفائدة على قروض العملة الأجنبية 100 نقطة أساس، بما يؤدي إلى خفض متوسط تكلفة الاقتراض للشركة من 10.5% إلى 9.3%.

وأشارت إلى أن خفض هامش الفائدة سيوفر في مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليون جنيه تقريبا لعام 2019، وبقيمة 320 مليون جنيه على مدار 6 سنوات (2019-2024).

وتتضمن الاتفاقية إعادة جدولة قيمة الأقساط الأصلية المتبقاة لتتماشى بشكل أفضل مع التدفقات النقدية للشركة دون تغيير الجدول الزمني لسداد القروض، حيث إن 50% تقريبا من إجمالي القروض سيتم سدادها في السنوات الأخيرة، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاق يؤدي إلى تعزيز المركز المالي للشركة، الأمر الذي يوفر المزيد من المرونة في دفع عجلة التنمية لمشروعاتها.