تراجع بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.