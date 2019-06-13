مصدر: بنك فيصل يطلق "المحفظة الذكية" خلال أيّام

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول ببنك فيصل الإسلامي، إن البنك يخطط لإطلاق المحفظة الذكية تحت اسم "فيصل كاش" خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية.

وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من التجارب اللازمة للمحفظة بهدف ميكنة المدفوعات، وتسديد وفواتير العملاء إلكترونيا في ضوء توجهات الدولة والبنك المركزي لتقليل تداول الكاش.

وتعمل البنوك حاليا على إطلاق محافظ إلكترونية بهدف ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.