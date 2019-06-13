المركزي: لا حظر على البنوك لتمويل صناع وتجار الذهب

كتبت- منال المصري:



قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في البنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي وجه خطابا خلال الأيام الماضية للبنوك يؤكد فيه أنه لا يمنع البنوك من تمويل صناع الذهب أو العاملين في هذا المجال.

وأشار الخطاب إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ناقشت شكوى بعدم السماح للبنوك بالتعامل ومنح قروض لصناع وتجار الذهب والعاملين بهذا المجال.

وأضاف الخطاب أن الشكوى بمجلس النواب تتضمن أن بعض البنوك التي لا تتعامل مع هذه الشريحة من العملاء ترد بأن هناك تعليمات صادرة من المركزي بحظر صرف القروض لهم.

وأكد المركزي في الخطاب، أن صناعة الذهب تعد صناعة مثل باقي الصناعات يحق لها الحصول على قروض من البنوك وذلك طبقا للضوابط الائتمانية.

وذكر أن صناعة الذهب يمكن صرف القروض لها سواء لشراء آلات أو معدات أو غيرها من الأغراض المتعلقة بهذه الصناعة، أخذا في الاعتبار أن البنوك لها كامل الحرية في اتخاذ قرار منح او عدم منح الائتمان وفقا للدراسة الائتمانية.