"تريند مايكرو": 3 ملايين وظيفة وفرها مجال أمن المعلومات عالميا

كتب- محمد علاء الدين:

قالت نورا حسن، المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو اليابانية لحلول أمن المعلومات، إن عدد فرص العمل المتاحة في مجال أمن المعلومات عالميا يصل إلى 3 ملايين فرصة عمل.

جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة إم سي إس القابضة لحلول الاتصالات، اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر مستقبل صناعة مراكز البيانات خلال الفترة من 16 إلي 18 يونيو الجاري.

وأوضحت حسن أن شركتها افتتحت خلال العام الماضي أول مركز تقني وفني بالقاهرة لخدمة أسواق أفريقيا، مشيرة إلى أن تريند مايكرو يعمل بها 80 موظفا حاليا في مصر.