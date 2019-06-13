بعد غدٍ.. 538 ألف شخص ينتخبون مجالس إدارات 21 غرفة تجارية

كتبت- منار الرخ

يتوجه بعد غدٍ السبت المقبل نحو 538 ألف ناخب إلى 152 لجنة بالمحافظات، لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية.

ويمثل الأعضاء المنتخبون في 21 محافظة، نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية، وانتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين نصف عدد الأعضاء حتى يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة.

وننشر عدد أعضاء الغرف التجارية الذين لهم حق الانتخاب بكل غرفة، وعدد اللجان، والأشخاص المطلوب انتخابهم.

1- غرفة القاهرة

عدد اللجان: 23 لجنة

عدد الناخبين: 108558 ناخبا

تجري الانتخابات في أرض المعارض بمدينة نصر لانتخاب 11 عضوا من بين 35 مرشحا.

2- غرفة الإسكندرية

عدد اللجان: 10 لجان

عدد الناخبين: 47389 ناخبا

تجري الانتخابات في مقر الغرفة التجارية لانتخاب 9 أعضاء من بين 16 مرشحا.

3- غرفة بورسعيد

عدد اللجان: 10 لجان

عدد الناخبين: 42891 ناخبا

تجري الانتخابات في صالة 6 أكتوبر بمديرية الشباب والرياضة استاد بورسعيد لانتخاب 8 أعضاء من بين 31 مرشحا.

4- غرفة الإسماعلية

عدد اللجان: لجنة واحدة

عدد الناخبين: 8634 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة لانتخاب 7 مرشحين من بين 18 مرشحا.

5- غرفة السويس

عدد اللجان: 4 لجان

عدد الناخبين: 7639 ناخبا

تجري الانتخابات بنادي اتحاد السويس بالأربعين لانتخاب 7 مرشحين من بين 18 مرشحا.

6- غرفة دمياط

عدد اللجان: 12 لجنة

عدد الناخبين: 14574 ناخبا

تجري الانتخابات بالساحة الشعبية بمدينة دمياط لانتخاب 8 أعضاء من بين 19 مرشحا.

7- غرفة الغريية

عدد اللجان: 11 لجنة

عدد الناخبين: 39574 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة بطنطا- نادى المعلمين- سمنود- مركز شباب مدينة المحلة الكبرى- نادي كفر الزيات الرياضى- نادى زفتى الرياضي- مركز شباب قطور، لانتخاب 8 مرشحين من ضمن 14 مرشحا.

8- غرفة المنوفية:

عدد اللجان: 6 لجان

عدد الناخبين: 22914 ناخبا

تجري الانتخابات في مركز شباب الباجور- مركز شباب منوف- مركز شباب أشمون- مركز شباب الشهداء- مركز شباب قويسنا، لانتخاب 7 من بين 9 مرشحين.

9- غرفة الدقهلية:

عدد اللجان: 6 لجان

عدد الناخبين: 40919 ناخبا

تجري الانتخابات في النادي الاجتماعي باستاد المنصورة لانتخاب 8 من بين 16 مرشحا.

10- غرفة كفر الشيخ:

عدد اللجان: 12 لجنة

عدد الناخبين: 26130 ناخبا

تجري الانتخابات بنادي الزراعيين بكفر الشيخ- مركز بيلا- قصر ثقافة الحامول- نادى المعلمين- نادى زمالك قليين- مركز شباب الرياض- نادى دسوق الرياضي- حديقة الطفل المتطورة- حديقة العائلات- نادي مطوبس الرياضي، لانتخاب 7 أعضاء من بين 14 مرشحا.

11- غرفة الجيزة:

عدد اللجان: 6 لجان

عدد الناخبين: 52626 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة بالجيزة- مقر الغرفة بمدينة 6 أكتوبر- مقر الغرفة بالبدرشين، وذلك لانتخاب 8 من بين 28 مرشحا.

12- غرفة بني سويف:

عدد اللجان: 13 لجنة

عدد الناخبين: 12446 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة ببنى سويف- مقر نادى الواسطى الرياضي- نادي بوش الرياضي- مركز شباب ببا- مركز شبابلبندر الفشن- النادي الاجتماعي بشارع محمود سليمان- مركز شباب أهناسيا، لانتخاب 7 أعضاء من بين 15 مرشحا.

13- غرفة المنيا:

عدد اللجان: 5 لجان

عدد الناخبيين: 18143 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة بملوي- مقر الغرفة بالمنيا- مكتب الغرفة ببني مزار، لانتخاب 7 أعضاء من بين 14 مرشحا.

14- غرفة أسيوط:

عدد اللجان: 6 لجان

عدد الناخبين: 27854 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة بأسيوط- المدرسة الإنجيلية بديروط- مركز شباب القوصية- النادي الرياضي بأبو تيج - مركز ساحل سليم، وذلك لانتخاب 8 أعضاء من بين 10 مرشحين.

15- غرفة سوهاج:

عدد اللجان: 8 لجان

عدد الناخبين: 34174 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر نادي المهندسين بسوهاج- الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بجرجا- البلينا- مقر الغرفة بطهطا- مقر الوحدة المحلية بالمراغة، لانتخاب 7 أعضاء من بين 40 مرشحا.

16- غرفة قنا:

عدد اللجان: 4 لجان

عدد الناخبين: 19889 ناخبا

تجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بقنا- مقر مركز شباب الزهراء بمدينة قفط- مركز شباب نجع حمادي- نادي العمال الرياضي بفرشوط، لانتخاب 7 أعضاء من بين 15 مرشحا.

17- غرفة أسوان:

عدد اللجان: 3 لجان

عدد الناخبين: 10809 ناخبين

تجري الانتخابات بمقر الغرفة بأسوان- نادي الشعب بكوم امبو- الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو لانتخاب 7 أعضاء من بين 28 مرشحا.

18- الغرفة التجارية لشمال سيناء

عدد اللجان: 3 لجان

عدد الناخبين: 3255 ناخبا

تجري الانتخابات بجمعية رعاية الطلبة بالعريش لانتخاب 7 أعضاء من بين 16 مرشحا.

19- غرفة البحر الأحمر:

عدد اللجان: 4 لجان

عدد الناخبين: 8140 ناخبا

تجري الانتخابات بمدينة الغردقة- رأس غارب- سفاجا- القصير، لانتخاب 7 أعضاء من بين 13 مرشحا.

20- غرفة جنوب سيناء

عدد اللجان: 4 لجان

عدد الناخبين: 3905 ناخبين

تجري الانتخابات بالطور- مجلس مدينة شرم الشيح- مجلس مدينة دهب- مجلس مدينة رأس سدر، لانتخاب 7 أعضاء من بين 9 مرشحين.

21- غرفة الوادي الجديد:

عدد اللجان: لجنتان

عدد الناخبين: ٣٠٧٥ ناخبا

تجري الانتخابات باللجنة الأولى بمقر الغرفة بالخارجة، واللجنة الثانية بإدارة التموين القديم بمدينة الداخلة، ويبلغ عدد المرشحين 13 مرشحا سيتم انتخاب 5 أعضاء من بينهم.