البورصة ترتفع في آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات عربية ومحلية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% إلى مستوى 14180 نقطة بدعم من مشتريات عربية ومحلية.

بينما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين اليوم صافي شراء بقيمة 32.4 مليون جنيه، و14.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 46.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.34% إلى مستوى 14158 نقطة خلال تعاملات أمس الأربعاء.