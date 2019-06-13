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    "أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2019

    02:02 م الخميس 13 يونيو 2019
    "أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2019

    أوبك

    القاهرة- وكالات:

    خفضت منظمة أوبك، اليوم الخميس، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية، وأشارت إلى احتمال حدوث مزيد من الخفض، مما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات لنهاية 2019، بحسب وكالة رويترز.

    وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

    وقالت أوبك في التقرير، "على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية.. ما زالت هناك مخاطر تراجع واضحة من تسرب أثر النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي".

    منظمة أوبك النفط النزاعات التجارية

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