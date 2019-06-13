لجنة مشتركة من وزارتي الاستثمار والتخطيط لجمع بيانات الاستثمارات

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط على عقد اجتماع للجنة تضم ممثلين عن الوزارتين للعمل على جمع كافة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمارات سواء الخاصة أو الأجنبية المباشرة.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان مشترك اليوم الخميس، إن وفدين من الوزارتين، بحثا التعاون المشترك والتنسيق فيما يتعلق بزيادة النمو، والتدفقات المالية الأجنبية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات.

وأكدت الوزارة، وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط وكل وزارات المجموعة الاقتصادية التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصري.

وأشار البيان، إلى أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، بينها تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، الذي قال إن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا فى جذب الاستثمارات.

وأكدت وزارة التخطيط، أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية بما يصب في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق.