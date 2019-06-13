  • عاجل:استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز )تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    25 جنيها تراجعا في سعر كيلو الليمون بسوق العبور خلال تعاملات الخميس

    11:07 ص الخميس 13 يونيو 2019
    25 جنيها تراجعا في سعر كيلو الليمون بسوق العبور خلال تعاملات الخميس

    الليمون

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار 9 أصناف من الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، ويأتي على رأسها الليمون الذي انخفض سعره 25 جنيها للكيلو ليتراوح بين 35 و45 جنيها.

    وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

    البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

    البصل بين جنيهين و3.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.

    الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

    البسلة 15 جنيها، بزيادة جنيه.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 35 و45 جنيها، بتراجع 25 جنيها.

    الكانتالوب بين جنيهين و5 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

    الخوخ البلدي العريشي بين 3 و5 جنيهات.

    المشمش العمار بين 8 جنيهات و18 جنيها.

    البرقوق السكري بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

    الليمون سوق العبور أسعار الخضر والفاكهة الطماطم

    الخبر التالى:

    طارق عامر يشارك في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي بغينيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان