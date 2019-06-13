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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:57 ص الخميس 13 يونيو 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر في بداية تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستواه مساء أمس الأربعاء.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري

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