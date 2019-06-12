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    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

    05:08 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

    كتبت- شيماء حفظي:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى تعاملات بداية اليوم.
    وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

    فيما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.
    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.
    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

    سعر الدولار أسعار العملات
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