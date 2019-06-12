18 يونيو.. مصر تستضيف منتدى أعمال "الاتحاد من أجل المتوسط"

كتبت- دينا خالد:

ينظم الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة يوم 18 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، والتمثيل التجاري المصري.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، يشارك بالمنتدى ما يقرب من 150 من ممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني بالمنطقة الأورومتوسطية، وكذلك ممثلي بعض المنظمات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الحكومات لدى الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط.

ومن المقرر أن يقوم كل من ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، وأحمد الوكيل رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، ويوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وإيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر بإلقاء كلمات خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

ويتيح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط الفرصة أمام المشاركين من دول المنطقة لتبادل خبراتهم وآراءهم، وبحث أفضل الممارسات من أجل التعامل الكفء مع الفرص والتحديات، والخروج بتوصيات من شأنها تحقيق أقصى استفادة من أوجه التجارة الإلكترونية، وكذلك الوصول إلى منطقة أورومتوسطية متكاملة تجارياً واقتصادياً.

ومن المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على موضوعيين تجاريين ذي أهمية محورية للاندماج الاقتصادي لتلك المنطقة ونموها وهما موضوع النفاذ للأسواق، وموضوع التجارة الإلكترونية.

وسيناقش المشاركون من مجتمع الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية الفرص والعوائق الحالية أمام نفاذ السلع للأسواق، وكذلك التوجهات الجديدة والأفق التكنولوجية للتجارة الإلكترونية، وفقا للبيان.

ويمثل حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط 9% فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري في المنطقة الأورومتوسطية.