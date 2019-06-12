لاجارد تدعو دول العالم إلى وقف تصعيد الصراعات التجارية

(د ب أ)

حثت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، دول العالم على وقف التصعيد في النزاعات التجارية الحالية، والتحرك بدلا من ذلك من أجل إصلاح النظام العالمي.

جاءت تصريحات لاجارد خلال مؤتمر حول اقتصادات وسط وشرق أوروبا.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن زيادة الرسوم سيكلف الاقتصاد العالمي 0.5% من إنتاجه في 2020 .

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال المؤتمر إن دول وسط وشرق أوروبا "تأثرت بشكل غير متكافئ" بالنزاعات.

إلا أن لاجارد حثت بلدان وسط وشرق أوروبا على إصلاح اقتصاداتها ومعالجة مشكلة الفساد الحكومي.

وحذرت من أنه "عندما يصبح الفساد مؤسسيا، فإنه يسمم قدرة أي دولة على جذب المستثمرين وخلق الوظائف".

وشهدت عدد من دول شرق ووسط أوروبا فضائح فساد واحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية. وأشارت لاجارد إلى أن الشباب على وجه التحديد يرون أن الفساد مصدر قلق كبير.

وتأتي تصريحات لاجارد بعد نحو عام من أول جولة من الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي على الواردات الصينية. وكانت هذه هي بداية معركة تجارية طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.