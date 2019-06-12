"ايتيدا" تفتح باب التقدم لبرنامج بناء قدرات طلاب الجامعة في ريادة الأعمال

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة عشر من برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال والمعروف باسم "InnovEgypt".

وبحسب بيان صحفي لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال اليوم الأربعاء، يعد InnovEgypt أحد برامج المركز الموجه لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار التكنولوجي بين طلبة الجامعة المتخصصة حيث ينقسم البرنامج إلى 3 وحدات رئيسية، كل وحدة مدتها يومان.

وأضاف أن أول وحدة من البرنامج هي "إدارة الإبداع والتكنولوجيا"، والتي تعتبر القاعدة الأساسية التي بُني عليها البرنامج بأكمله، وتعطي هذه الوحدة الطلاب فهم واضح للابتكار وأنواعه وأهميته ومصادره ونماذجه وكيفية تحويل التفكير واتجاه الأعمال بطريقة مبتكرة.

وقال إن الوحدة الثانية هي "معسكر التفكير الإبداعي"، ويتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية للمشاكل في مصر والعالم.

والوحدة الثالثة هي "ريادة الأعمال"، حيث تغطي المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتعطي تدريب مفصل على الأدوات الأساسية التي يطلبها رواد الأعمال المحتملين لبدء أعمالهم الجديدة.

ويستهدف برنامج InnovEgypt الطلاب الذين يدرسون في التخصصات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الكليات التالية: كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلوم- قسم حاسب آلي والمعاهد الهندسية وكلية التجارة-قسم نظم معلومات.

وقال البيان إنه سيتم تنفيذ البرنامج في جميع أنحاء مصر وليس فقط في القاهرة، وحدد المركز يوم 13 يوليو القادم كموعد نهائي لقبول طلبات التقدم للبرنامج.