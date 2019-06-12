البترول: توتال تتطلع للدخول في مناطق جديدة للبحث عن الغاز في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال باتريك بويان رئيس شركة توتال، إن شركته تتطلع لزيادة نشاطها في مصر والدخول في مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز بغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وخلال لقاءه مع وفد من وزارة البترول على هامش المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر، قال بويان، إن الشركة تبحث زيادة استثماراتها في تطوير محطات البنزين والبنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات بمصر.

وأشاد بويان، بالمناخ الجاذب للاستثمار بمصر والتعاون الكبير الذي تلقاه الشركات لتذليل أي معوقات، مشيرا إلى أن الفرص في مجال الغاز الطبيعي في مصر تعد الأكثر جذبا على مستوى العالم بما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد المصري، بحسب البيان.

وعقد الوفد المصري، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء كبريات شركات البترول ومؤسسات التمويل الفرنسية بحث خلالها فرص التوسع في أنشطة الشركات والمؤسسات الفرنسية في مصر وموقف التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعى وتوزيع المنتجات البترولية وتنفيذ وتمويل مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة.

وقال باتريك بويان رئيس شركة توتال، إن شركته تغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات وفي ظل الإقبال المتزايد على بنزين 95 وارتفاع مبيعاته بشكل كبير.

وبحث اللقاء، مساهمة الشركة فى برنامج تطوير أداء الإدارة المتوسطة ضمن برنامج تنمية الكوادر البشرية فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

كما التقى الوفد، جون سينتيناك رئيس شركة اكسنس الفرنسية، مؤكدا على حرص قطاع البترول على تطوير التعاون بين الجانبين للاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في مشروعات تكرير البترول وتصنيع البتروكيماويات للمساهمة فى تنفيذ برنامج عمل قطاع البترول لتطوير وتحديث هذه الصناعات الحيوية والتوسع في مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد .

واستعرض اللقاء، التعاون في مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمحافظة اسيوط لانتاج البنزين والسولار والبوتاجاز والذي تتولى الشركة الفرنسية أعمال الرخص والتصميمات الهندسية للمشروع، بحسب البيان .