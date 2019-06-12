فوري تستبدل ماكيناتها لتقبل الدفع بالبطاقات اللاتلامسية

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري للمدفوعات الالكترونية، إن الشركة تجري عمليات إحلال وتجديد لماكينات فوري الموجودة بالسوق لإتاحة خدمات الدفع بالبطاقات اللاتلامسية.

وأضاف عكاشة لمصراوي، أن نحو 60% من ماكينات الدفع التابعة لفوري تقبل الدفع بالبطاقات اللاتلامسية.

وأعلن البنك المركزي المصري منذ أيام عن معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية Payments Contactless، في إطار خطته لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، والتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وقال البنك المركزي، في منشور عبر موقعه الإلكتروني، إن هذه القواعد هي الحـد الأدنـى اللازم لتقديـم خدمـات الدفـع اللاتلامسية بطريقـة آمنـة، وعلـى البنـوك كافة ألا تكتفى بذلك، وأن تتأكد من اتخـاذ جميع ما يلزم نحـو إدارة المخاطر المرتبطة بتقديـم هـذا النـوع مـن الخدمـات المصرفية.

قال البنك المركزي، في تعليماته إن الحد الأقصى للعملية الواحدة بدون إدخال الرقم السري Tap & Go هو 300 جنيه مصري، وأن على كل بنك وضع الحد الأقصى المناسب له بمـا لا يتجـاوز الحـد الأقصـى المصـرح بـه.

وأضاف أن لمحافظ البنـك المركـزي تعديـل الحـد الأقصـى للعمليـات التـي يتـم بـدون إدخـال الرقم السـري.

من جانب أخر قال العضو المنتدب لشركة فوري، إن حجم المدفوعات من خلال شبكة فوري سيصل إلى 60 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 40 مليار جنيه في العام الماضي، وتجري الشركة نحو 2.5 مليون عملية دفع يوميا خلال العام الجاري.