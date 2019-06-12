17 يونيو.. مصر تستضيف مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا" للتكنولوجيا المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، إنه سيستضيف- للعام الثاني على التوالي- مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا 2019" تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك يومَي 17 و18 يونيو الجاري، بمشاركة أهم الخبراء الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية.

وأضاف البنك أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، ويشارك في التنظيم المعهد المصرفي المصري، كما يحظى المؤتمر بمشاركة أهم الجهات المؤثرة من المؤسسات والبنوك والشركات العالمية في مختلف القطاعات المصرفية والمالية والتجارة الإلكترونية.

وذكر أن المؤتمر يستهدف مناقشة وتقييم دور التقنيات والاستراتيجيات الجديدة وقدرتها على تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم العربي.

وأشارت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إلى أن تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي في مصر يعكس النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى "سيملس 2018".

وقالت: "استضافة البنك المركزي للمؤتمر تأتي من منطلق الدور الرائد الذي يقوم به البنك لمعالجة التحديات التي تواجه التوسع في استخدام المنتجات والخدمات المالية الجديدة".

وأضافت أن "البنك لم يعد دوره قاصرا على النواحي الرقابية والتنظيمية فحسب بل اتسع ليصبح داعما ومحفزا لخلق مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتحول إلى الشمول المالي المستهدف، وذلك تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن "المؤتمر يكتسب أهمية متزايدة من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسهل وأسرع وأرخص، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لكافة العملاء، في أي وقت ومن أي مكان".

وتابع: "وبالتالي يتمكن أكبر عدد ممكن من الأفراد من الوصول لتلك الخدمات، مما يجعل التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية للشمول المالي وداعما رئيسيا للنمو الاقتصادي، وبالتالي تحقق فائدة مشتركة على مستوى الفرد والدولة".

وسيناقش المؤتمر التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية في مصر في مجالات التمويل الصغير والإقراض الصغير، والمدفوعات عبر الحدود والتحويلات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية للأفراد، والأمن السيبراني، وسجل ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يدعم المؤتمر الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتضمن مسابقة لشركات التكنولوجيا المالية ستتنافس من خلالها الشركات المرشّحة للحصول على فرصة للفوز بـ 50 ألف دولار نقدًا مقدمة من إحدى الشركات العالمية الراعية للمؤتمر، وفقا للبيان.

وستستعرض كل شركة متنافسة في المسابقة نموذج الأعمال أو التقنية الجديدة الخاصة بها قبل أن تقرر لجنة التحكيم المكونة من خبراء دوليين ومصريين الفائز بالمسابقة، وفقا للبنك المركزي.

وقالت رشا نجم مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، إن "المؤتمر يتضمن العديد من الجلسات النقاشية، والمقابلات، والعروض التقديمية، وورش العمل، والتي تتناول أحدث الاتجاهات والابتكارات في التكنولوجيا المالية".

"كما يتيح المؤتمر فرصة فريدة لمشاهدة منتجات جديدة تمامًا والتعرف على أحدث الابتكارات في هذا المجال من خلال المعرض الذي يقام على هامشه والذي يشارك فيه أكثر من 50 من كبار مزودي الحلول في مجال الابتكار والتكنولوجيا"، بحسب رشا نجم.