4.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الخيار البلدي والخوخ البلدي جنيها واحدا في سوق العبورخلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو الخوخ البلدي بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و3.75 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة 14 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 60 و70 جنيها.

كانتالوب بين جنيهين و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

المشمش عمار بين 8 جنيهات و18 جنيها.

برقوق سكري بين 7 و15 جنيها.