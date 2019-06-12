الضرائب تبدأ التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد من الشهر الجاري

القاهرة – مصراوي:

قالت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأربعاء، إن بدأت وزارة المالية منذ بداية الشهر الجاري التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد، وليس من خلال رقم الملف.

وأوضح البيان أنه تم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها .

وأضاف البيان أن هذا يأتي تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي حيث أشار القرار أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة " الملف الضريبي " أو عبارة " رقم ملف الممول " أينما وردت في لائحة أو قرار.

كما نص القرار على أنه ستلغى الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أية مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف وذلك اعتبارا من أول يونيو 2019 .

وأوضح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في البيان، أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" أمر ضروري في التيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.

وأشار عبد العظيم، إلى أنه كان جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة وهو الأمر الذي بذلت فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل نظرا لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد .