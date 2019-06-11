شعبة الاقتصاد الرقمي: 900 مليون جنيه حجم تمويل مبادرة "توطين" من 3 بنوك

كتب- محمد علاء الدين:

قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن حجم التمويل الذي رصدته بنوك مصر والإسكندرية و QNBلتمويل مبادرة "توطين" التكنولوجيا للتجار، التي تتبناها الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بلغت 900 مليون جنيه.

أضاف خليل، أن خلال جلسة التحول الرقمي لمنظومة التجارة خلال مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقميTech Invest3 أن هذه المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى 20 ألف تاجر من إجمالي 400 ألف تاجر يتم ميكنة أعمالهم.

وأشار حسن إلى أن منظومة التجارة الإلكترونية باتت تهدد التجارة التقليدية إذا لم يقم التاجر بتغيير طريقة عمله والثقافة التي يتبناها من خلال منظومة التجارة الجديدة خاصة وأن الدولة المصرية تضم 4.5 مليون منشأة.

وقال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنية التشريعية هي المفتاح الرئيسي لعمليات التحول الرقمي والشمول المالي، كما أن الحكومة خلال العامين الماضيين أطلقت عدة قوانين في هذا الصدد أبرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالاضافة للسعي قدما نحو إطلاق قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف حجازي أن المنظومة التشريعية تمثل الحماية الكاملة للتحول الرقمي في مصر.



وقال ياسر حلمي، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالصندوق الإجتماعي، إن الشهر المقبل سيشهد إطلاق منصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير بنية تكنولوجية مؤمنة تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.